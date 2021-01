Découverte dans la «Star Academy», en 2003, où elle a été demi-finaliste, Sofia Essaïdi a su rebondir en sortant son premier album deux ans plus tard et en intégrant ensuite plusieurs comédies musicales telles que «Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte» et «Chicago». Néanmoins, la carrière musicale de la Franco-Marocaine n’a pas connu le même succès que celle de Jenifer, révélée par le même télécrochet. En revanche, le petit écran lui a ouvert ses portes en lui permettant de devenir comédienne dans des séries comme «Aïcha», «Insoupçonnable» ou encore «Kepler(s)». Si l’artiste était ravie de décrocher des rôles importants dans des fictions, elle a néanmoins souffert de ne plus pouvoir s’exprimer à travers ses chansons qu’elle écrivait et composait elle-même.

«J’avais des envies, des choses à dire et ça n’intéressait pas les personnes avec lesquelles je travaillais à l’époque, a-t-elle confié à Sud Radio, lundi 4 janvier 2021. Et ça a été vachement douloureux, il a fallu que je fasse un stop radical pour vraiment avoir cette liberté qui me manquait pour être épanouie et heureuse. Je me suis débattue pendant très longtemps, ça a été très difficile d’essayer d’imposer les choses. Je n’ai pas réussi. Donc au lieu de souffrir, j’ai préféré arrêter et prendre beaucoup de recul pour pouvoir revenir avec des choses qui me correspondent vraiment à 100%.»