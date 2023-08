Pour Berlin, «l’Ukraine ne doit pas perdre la guerre»

via REUTERS

«Nous comptons sur nos partenaires pour comprendre la situation et que cela ne peut pas être reporté», a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko (à droite), après avoir reçu le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a assuré l’Ukraine du soutien de Berlin, lundi, lors de son premier déplacement à Kiev depuis le début de l’invasion russe. «Nous sommes aux côtés de l’Ukraine», a affirmé le ministre après son arrivée en train à Kiev, pour une visite surprise, au cours de laquelle il a notamment eu des entretiens avec le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, et le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Depuis le début de l’invasion russe, en février 2022, l’Allemagne a fourni 22 milliards d’euros à l’Ukraine sous forme d’aide humanitaire, financière et militaire, a encore déclaré le ministre libéral, membre de la coalition d’Olaf Scholz. «L’Ukraine ne doit pas perdre cette guerre», a ajouté le ministre.

Sur la messagerie Telegram, Denys Chmygal a affirmé avoir eu «un entretien important» avec Christian Lindner à Kiev et a remercié le gouvernement allemand de son soutien. Les deux pays travaillent sur cinq différents projets d’investissement d’une valeur d’environ 247 millions d’euros et étudient trois autres projets, qui totaliseraient plus de 70 millions d’euros, a ajouté le chef du gouvernement ukrainien.