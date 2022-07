Neutralité: Pour Blocher, la Suisse est en guerre contre la Russie

En effet, avec la guerre en Ukraine «le Conseil fédéral a rompu avec la neutralité, qui nous a préservés pendant deux cents ans d’une terrible guerre», explique-t-il dans une interview accordée au «Blick». «La Suisse est devenue belligérante et se trouve désormais en guerre contre la Russie», estime le doyen de l’UDC, qui ferait toujours la pluie et le beau temps au sein de son parti, selon Adolf Ogi .

Que les moyens diplomatiques pour vaincre Moscou

Pour lui, la reprise des sanctions de l’UE contre la Russie par la Suisse «participe à des mesures de guerre, et plus précisément à des mesures de coercition contre une partie belligérante», souligne-t-il. Or «la neutralité suisse exige le contraire», estime-t-il. Pour vaincre Moscou, on ne peut le faire «qu’avec une armée forte. Mais les États-Unis ne le veulent pas», ajoute-t-il. Il ne reste donc que les moyens diplomatiques, car l’expérience montre que les sanctions ne servent à rien, déplore-t-il. Pis, elles profitent à la Russie, critique-t-il en pointant la hausse des prix du pétrole et du gaz.