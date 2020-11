Commerce : Pour Bolsonaro, la France retarde l’application de l’accord Mercosur-UE

L’accord entre le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) et l’UE, adopté l’année dernière après 20 ans de négociations pour créer la plus grande zone de libre-échange du monde, n’a pas encore été ratifié par plusieurs pays européens, dont la France, inquiets des conséquences environnementales. Les tensions ont augmenté depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019 et la multiplication des incendies et de la déforestation dans les zones protégées du Brésil, notamment en Amazonie.