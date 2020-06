Etats-Unis

Pour Bolton, les intérêts de Trump priment sur ceux du pays

Dans son prochain livre, l’ex-conseiller à la sécurité nationale a fortement critiqué l’égoïsme des choix politiques du président américain.

John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, accuse dans un livre le président des Etats-Unis d'avoir pris des décisions passibles de destitution bien au-delà de la seule affaire ukrainienne, et cela uniquement pour assurer sa «réélection», a annoncé vendredi son éditeur.

«Mettre en danger la nation»

Selon son éditeur Simon & Schuster, qui a publié vendredi ce court extrait dans un communiqué, John Bolton évoque «le chaos à la Maison Blanche», «le processus de prise de décision incohérent et décousu du président, et son comportement avec les alliés comme avec les ennemis, de la Chine à la Russie en passant par l'Ukraine, la Corée du Nord, l'Iran, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne».