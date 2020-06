Des nouvelles de Clint

Pour Capela, l’attente ne fait que commencer

Blessé, transféré et désormais privé de la fin de saison NBA, le Genevois des Atlanta Hawks a hâte de reprendre du service auprès de ses nouveaux coéquipiers.

Que ça va être long pour lui. Blessé au talon à Noël, Clint Capela va rester un bon bout de temps sans pouvoir rejouer en compétition officielle. Transféré par les dirigeants des Houston Rockets à Atlanta avant la «trade deadline» en février, le Genevois ne participera pas à la reprise de le NBA le 30 juillet, du côté d’Orlando. Les Hawks, 12e de la conférence Est, sont écartés de la course aux play-off et n’ont pas été invités à Disney World. Et l’attente risque de se prolonger étant donné que la prochaine saison n’est agendée qu’à début décembre.

Une «Summer League» pourrait encore voir le jour cet été pour les équipes laissées sur le carreau mais rien ne dit que la franchise ne prendra un quelconque risque avec son nouveau joueur. Pour l’heure, le plus important c’est la santé et de ce côté-là, l’international suisse va beaucoup mieux. «J’ai pris soin de mon talon durant tout ce temps. Maintenant, je sens qu’il est vraiment guéri. Ça ne me dérange pas quand je me promène ou quand je m’entraîne. J’ai juste hâte de retrouver le jeu», a lâché le pivot au «Atlanta Journal Constitution».