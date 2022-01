Mesures anti-Covid : Pour certains restos, la 2G+ équivaut à une fermeture

GastroSuisse estime que 70% des établissements sont en déficit à l’heure actuelle et pointe du doigt le certificat obligatoire.

Soutiens rétroactifs

Cette dernière estime que les aides financières de l’État doivent être renforcées et prolongées pour venir en aide au secteur. GastroSuisse salue donc le fait que le programme pour les cas de rigueur doive être relancé, et que la Confédération essaie maintenant d’indemniser les branches concernées le plus rapidement possible et de manière uniforme sur le plan suisse.