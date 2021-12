Repas de fête – Pour changer de la traditionnelle dinde de Noël

La dinde de Noël ou…la fondue chinoise, chaque année c’est pareil… Et si, vous changiez vos habitudes? Nous avons sélectionné des idées de repas festifs.

Les mini-woks

Dans le même état d’esprit que la fondue chinoise, mais cette fois avec des mini-woks. Le concept ressemble, mais les invités sont beaucoup plus mis à contribution. Chacun prépare son repas dans son mini-wok, choisi sa sauce, ses légumes, sa viande ou tofu, et hop, on met à cuire.