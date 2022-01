Suède : Pour combattre les gangs, les peines des repentis pourraient être allégées

Pour contrer ses graves problèmes de bandes mafieuses et violentes, la Suède a annoncé, vendredi, un projet d’allègement de peine pour les repentis collaborant aux enquêtes de la police et de la justice.

Ces dernières années, la Suède, réputée pour être un pays paisible, a été confrontée à une vague de règlements de comptes et de fusillades mortelles attribuée à des bandes mafieuses.

Actuellement, en Suède, délinquants et criminels peuvent voir leur peine réduite s’ils collaborent avec les enquêteurs de leur propre dossier, mais pas en aidant à en interpeller d’autres.

La loi propose aussi des peines plus lourdes pour l’intimidation de témoins et l’obstruction au travail des enquêteurs. «Ceux qui s’en prennent aux plaignants et aux témoins ne s’en prennent pas qu’à eux, mais aussi au système judiciaire dans son ensemble», a plaidé Morgan Johansson.