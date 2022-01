Armée : Pour communiquer, les soldats priés d’utiliser Threema

Les communications de service entre les soldats ne pourront se faire désormais que par messagerie sûre. Fini les groupes WhatsApp, Signal ou Telegram.

Les communications internes devront être faites uniquement avec Threema et non plus WhatsApp.

Un fourrier qui indique à l’équipe de cuisine: «apportez les repas sur la place de tir A mais non sur la place B»; ce genre de message est souvent transmis via WhatsApp à l’armée, lors des écoles de recrues ou les cours de répétition. Idem pour un chef de section qui fait la liste des effets que les militaires doivent emporter pour l’exercice du lendemain. Désormais ces communications internes devront se faire uniquement via l’application Threema rapporte le «Tages-Anzeiger». Le but est une meilleure confidentialité dans la transmission des données.