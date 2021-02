Coronavirus : Face aux variants, l'Angleterre inaugure sa quarantaine à l'hôtel

Pour lutter contre l’arrivée de nouveaux variants, l’Angleterre a décidé d’instaurer une quarantaine obligatoire à l’hôtel. Elle sera destinée aux résidents en provenance de pays classés à risque.

L’Angleterre a inauguré lundi, la quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque, une mesure destinée à éviter l’importation de variants du coronavirus plus résistants aux vaccins actuels.

Face à l’épidémie, qui a fait plus de 117’000 morts au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson entend préserver le bénéfice de la campagne massive qui a permis de vacciner plus de 15 millions de personnes et les sacrifices consentis par les Britanniques, qui vivent depuis début janvier leur troisième confinement.