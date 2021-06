Stratégie vaccinale : Pour contrer les variants, mieux vaut avoir eu deux doses

Une étude britannique indique qu’une seule dose de vaccin laisse souvent la voie libre aux variants. La stratégie choisie par le Royaume-Uni expliquerait ainsi la récente augmentation des cas.

Retarder l’administration de la seconde dose de vaccin anti-Covid pour donner accès à plus de monde à la première injection n’est pas forcément un pari gagnant.

Le Royaume-Uni est sur le point de reporter d’un mois les derniers assouplissements qui auraient dû entrer en vigueur tout prochainement. Récemment, une augmentation rapide du nombre d’infections y a été enregistrée. Le variant Delta (détecté en Inde), encore plus contagieux que les précédents, est désormais largement majoritaire sur les îles Britanniques. Pourtant, le Royaume-Uni a été l’un des États les plus précoces et rapides en termes de vaccination.