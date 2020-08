Loi Covid-19 : Pour davantage de consultations avant la prise de mesures

La commission de la santé publique du National soutient la loi Covid-19 mais souhaite notamment que le gouvernement consulte les associations faîtières des partenaires sociaux lors de ses travaux.

Le Conseil fédéral doit consulter plus de partenaires avant de prendre des mesures dans le cadre de la crise du coronavirus. La commission de la santé publique du National soutient la loi Covid-19, tout en précisant certains mandats.

Depuis le 13 mars, le Conseil fédéral a édicté plusieurs ordonnances visant à surmonter la crise du coronavirus. Le projet de loi est nécessaire pour que ces dispositions ne deviennent pas caduques six mois après leur entrée en vigueur. Il précise ce que le gouvernement est en droit de faire pour lutter contre la pandémie.

La commission soutient, par 18 voix contre 6, le projet. Elle souhaite toutefois préciser le mandat du gouvernement sur plusieurs points. Outre les cantons, le Conseil fédéral doit aussi associer les associations faîtières des partenaires sociaux à ses travaux. Et il doit informer régulièrement le Parlement de la mise en œuvre de la loi et consulter, suffisamment à l’avance, les commissions compétentes au sujet des ordonnances prévues.

Élargissement des indemnités

Les travailleurs sur appel doivent également bénéficier d’indemnités en cas de réduction de travail, a encore décidé la commission par 13 voix contre 11 et 1 abstention. De même que les personnes travaillant pour une entreprise de travail intérimaire, celles ayant un contrat à durée déterminée ou les apprentis.

Coup de pouce également pour les assurés âgés. Les travailleurs de 58 ans licenciés doivent pouvoir rester dans leur caisse de pension. La commission propose par 16 voix contre 7 et 2 abstentions, d’avancer l’entrée en vigueur de cette disposition à août 2020, contre début 2021 initialement.

Pas de séparation des familles

Le regroupement familial et l’entrée en Suisse de concubins et de leurs enfants doivent quant à eux être exclus des mesures de restrictions d’entrée en Suisse. Et les personnes, qui contreviennent par négligence à la loi, ne doivent pas être amendées.