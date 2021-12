Pour Guetta, la dance a de beaux jours devant elle

L’après-pandémie : Pour David Guetta, la dance music a de très beaux jours devant elle

Le célèbre DJ et producteur français en est persuadé: les gens vont faire la fête comme jamais dès que la pandémie sera définitivement terminée.

Pour justifier son point de vue optimiste, David Guetta a évoqué son vécu. «Chaque fois qu’il y a une grande crise, c’est bon pour la dance. Les gens ressentent le besoin de se laisser aller et de danser. En tant que producteur de musique, mon plus gros succès a été «I Gotta Feeling» (ndlr: de The Black Eyed Peas) et c’était au milieu de la crise financière», a-t-il rappelé.