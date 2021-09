Etats-Unis – Pour défendre le droit à l’IVG, trois élues évoquent leur avortement

États-Unis : Pour défendre le droit à l’IVG, trois élues évoquent leur avortement

Alors que plusieurs États américains, dont le Texas, limitent le droit à l’avortement, trois élues démocrates ont reconnu publiquement jeudi avoir fait le choix d’interrompre leur grossesse.

Getty Images via AFP

Trois élues démocrates américaines ont raconté jeudi avec émotion, ensemble et publiquement, les conditions dans lesquelles elles ont avorté, afin de défendre ce droit individuel protégé par la Constitution, mais menacé par une offensive «coordonnée» des États conservateurs.

Barbara Lee, élue afro-américaine de Californie âgée de 75 ans, a raconté devant une commission du Congrès comment elle s’est retrouvée enceinte à l’âge de 16 ans, sans trop comprendre ce qui lui arrivait. «J’allais à une école catholique et bien sûr, il n’y avait pas d’éducation sexuelle», a-t-elle rappelé.

Elle a souligné avoir «eu de la chance», rappelant que dans les années 1960 les avortements réalisés clandestinement et dans des conditions sanitaires précaires étaient la première cause de décès des femmes afro-américaines. «Les gens méritent le droit de prendre leurs propres décisions sur leurs vies, leurs corps et leur avenir», a-t-elle affirmé devant les élus.