Jura : Pour déposer ses papiers en Valais, y acheter une villa ne suffit pas

Le Tribunal de première instance du Jura vient de débouter un homme qui voulait transférer son domicile dans un autre canton. La juge a considéré que tout indiquait que sa vie et ses centres d’intérêt étaient en Ajoie.

Selon le communiqué de cette instance, publié mercredi, la juge administrative a estimé que la vie et les centres d’intérêt du recourant étaient en Ajoie, «à l’heure actuelle du moins», et que sa commune d’établissement devait rester celle où il habite. En effet, s’il possède désormais une villa en Valais, l’homme est aussi propriétaire de la maison familiale dans laquelle il vit avec son épouse et ses deux enfants en âge de scolarité. Sa famille élargie se trouve dans la même localité jurassienne et il a des liens sociaux, amicaux et professionnels dans le canton du Jura. Il y est par exemple entraîneur d’une équipe sportive. Par ailleurs, du moins jusqu’au dépôt du recours, sa société commerciale avait son siège social dans la commune ajoulote.