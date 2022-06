Interruption volontaire de grossesse : Pour des Américaines voulant avorter, l’aide vient du Mexique

Avec la révocation du droit à l’avortement, la situation devient très compliquée pour les Américaines. Soit elles peuvent avorter dans un État qui l’autorise, soit bénéficier du soutien d’ONG au-delà de la frontière.

Entre coût faramineux et pressions pour tenter de la dissuader d’avorter dans la pourtant très libérale Calfornie, une jeune femme américaine d’origine mexicaine a pu interrompre sa grossesse non désirée grâce à l’aide d’un collectif féministe mexicain.

Mille dollars

Les religieuses «ne voulaient pas que je me fasse avorter, elles m’ont dit qu’il y avait d’autres options, que je pouvais le donner pour qu’il soit adopté. Mais j’étais déterminée, désespérée, il n’était pas possible d’avoir un autre enfant», ajoute-t-elle, expliquant être tombée enceinte en raison d’un problème de pilules contraceptives.

«J’ai été surprise qu’on m’aide depuis le Mexique, je pensais que nous étions plus libéraux ici, aux États-Unis, que je n’aurais pas à me battre.»

Une amie lui a alors parlé des Bloodys, une ONG mexicaine active à Tijuana, qui fait partie d’un réseau transfrontalier offrant une assistance gratuite aux femmes dans sa situation aux États-Unis. «J’ai été surprise qu’on m’aide depuis le Mexique, je pensais que nous étions plus libéraux ici, aux États-Unis, que je n’aurais pas à me battre. Mais il ne leur a pas fallu plus d’une journée pour me dire «voilà ta solution», raconte-t-elle.