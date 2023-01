Facebook Messenger : Pour des discussions chiffrées moins ennuyeuses

Le groupe Meta a annoncé une refonte de Facebook Messenger. La maison mère de Facebook rend ainsi les conversations protégées par le chiffrement de bout en bout (E2EE) plus conviviales sur son app de messagerie. Pour rappel, ce système de sécurité garantit que personne, ni Meta, ni une société tierce, ne peut lire les messages en dehors de l’utilisateur qui les envoie et son interlocuteur lorsque les données transitent d’un appareil à un autre.

Tests du chiffrement étendus

«Au cours des prochains mois, un plus grand nombre de personnes verront certains de leurs chats être progressivement mis à niveau avec une couche supplémentaire de protection fournie par le chiffrement de bout en bout». Meta explique que ce déploiement se fait de manière aléatoire et que l’entreprise informera les participants au fur et à mesure.