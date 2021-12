Pour des pistes cyclables «homogènes» en Suisse

Le Conseil national s’est penché jeudi sur le projet de loi fédérale sur les voies cyclables du Conseil fédéral. Son objectif est de servir à planifier des réseaux de voies cyclables, d’en définir les principes généraux, le remplacement ou la suppression des voies existantes et l’information du public. La loi doit faire en sorte que les automobilistes, les cyclistes et les piétons empiètent le moins possible sur les espaces réservés aux uns et aux autres.