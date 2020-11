Valais : Pour de premières relations amoureuses saines

Mercredi, la campagne valaisanne #Justsayit pour lutter contre la violence dans le couple sera menée jusqu’au 14 février. Elle vise particulièrement les jeunes.

Le but de cette campagne de sensibilisation est de mettre le consentement au centre du couple

La nouvelle campagne de sensibilisation de l’Office valaisan de l’égalité et de la famille veut promouvoir des rapports sains et équilibrés dès les premières relations amoureuses. Le but est aussi «d’instaurer de bonnes bases» pour leurs relations futures.