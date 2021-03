Neuchâtel : Pour des protections menstruelles gratuites à l’école et en ville

Deux élues Vertes sont intervenues au Parlement cantonal et en ville de Neuchâtel pour lutter contre la précarité menstruelle.

Au Grand Conseil, Sera Pantillon a déposé un postulat soutenu par des députés de plusieurs partis demandant au Conseil d’État d’étudier la possibilité de mettre à disposition gratuitement des protections hygiéniques de tous types dans les écoles. Il faudrait donc non seulement proposer des serviettes ou des tampons mais aussi des protections hygiéniques réutilisables, de type cup, culotte de règles, serviettes lavables, etc. ainsi qu’une sensibilisation à l’utilisation desdits produits. Sera Pantillon rappelle que «malgré le caractère extrêmement banal des menstruations, de nombreuses filles et femmes ne viennent pas à l’école ou la quittent pour cause de règles».