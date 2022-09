Football: Pour des raisons sécuritaires, Rennes se prive de 10 000 spectateurs

Contexte sécuritaire tendu

Les dirigeants rennais ont craint de voir déferler des supporters de Fenerbahce en grand nombre et de ne pas pouvoir sécuriser leurs installations

Le communiqué du club de lundi est très explicite: «À la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d’Europa League classé à hauts risques, en concertation avec l’UEFA, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Rennes, le Stade Rennais F.C. a pris à regret la décision de ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre à 15 h comme cela avait été initialement prévu.

Cette décision nous attriste mais à la lecture des recommandations de nos interlocuteurs et au regard des récents débordements en marge de rencontres de football, elle s’impose comme la plus responsable et capable de répondre à l’objectif prioritaire du club : continuer d’accueillir son public, notamment les familles, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.»