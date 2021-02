L’utilisation de plateformes comme Zoom a fortement augmenté avec la pandémie de coronavirus et le télétravail.

Après la possibilité de flouter ou de modifier l’arrière-plan, Zoom ajoute de nouveaux filtres à sa plateforme de vidéoconférence pour se démarquer de la concurrence. Baptisée Effets studio, la nouvelle fonction, qui pourrait ne pas encore être disponible chez tous les utilisateurs, s’active dans la section Fond et filtres des paramètres sur la version de l’app pour ordinateur, rapporte The Verge .

Après avoir téléchargé l’ensemble des filtres d’Effets studio, il sera possible en quelques clics de modifier l’apparence, la couleur et l’opacité des sourcils, d’ajouter une barbe ou des moustaches, ou encore de se maquiller avec du rouge à lèvres. Une option permet aussi d’appliquer les effets choisis sur les prochaines réunions. Il n’est par contre pas encore possible de modifier la coiffure.