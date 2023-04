Cyclisme: Pour dessiner ce velociraptor, il a fallu pédaler plus de 1000 kilomètres

Quatre cyclistes français, passionnés de dinosaures et de ce genre de défi sur Strava, ont battu le record du monde du plus gros dessin GPS.

Ils s’appellent Florent, Maxime, Nicolas et Franck et, sur leur art perché, ont réussi un pari un peu fou: celui de battre le record du monde du plus grand dessin GPS. Ce quatuor de la Loire, passionné de dinosaures et habitué à ce genre de défi sur Strava (le réseau social où les cyclistes partagent leurs sorties du dimanche), avait déjà tracé un diplodocus de 200 km en 2020, puis un T-Rex de la même taille.

Cette fois c’est un «vélociraptor» qu’ils ont esquissé sur la route de l’Allier, de l’Indre et de la Creuse, en pédalant 1025 km en 43 heures, 47 minutes et 26 secondes, tout en faisant signer des attestations aux riverains, pour les envoyer au Guinness Book. «On a choisi ces départements parce que ce n’est pas loin de chez nous, de la Loire et puis parce que c’est plat et qu’il y a moins de routes sinueuses qu’en montagne, ce qui nous permet de faire des formes précises, comme les dents par exemple», a expliqué Florent Arnaud sur le site de France Bleu, lui qui a tracé le parcours en amont.

Depuis la pandémie, c’est devenu un jeu plutôt amusant des internautes. Pour célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, l’artiste Gary Codery avait pédalé de manière à représenter, dans les rues de la capitale allemande, le mythique graffiti représentant le baiser de Leonid Brejnev et Erich Honecker.

Comme l’explique notre confrère de L’Equipe, le Strav’Art, également connu sous le nom de GPS Art, consiste à courir en suivant un circuit très précis, pour dessiner un motif sur une carte GPS, puis à partager le rendu sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, les deux hashtags qui y sont dédiés (#GPSart et #StravArt), alimentés aussi bien par des runners que des cyclistes, comptent désormais plus de 30’000 publications. Les meilleures d’entre elles sont recensées sur le site strav.art, «galerie d’art» des tracés GPS, impressionnantes de précision pour certains.

Florent Arnaud et ses coéquipiers pour battre le record du monde du plus grand tracé GPS. @Florent Arnaud

Ce joli dessin a donc permis à Maxime Brugère, Florent Arnaud, Franck Delorme et Nicolas Meunier de figurer dans le Guinness Book des Records. Ce vélociraptor français aussi avait sa signification. «Les dinosaures sont la preuve que des espèces aussi fortes peuvent disparaître rapidement, et c’est ce que nous vivons actuellement avec la sixième extinction de masse, a expliqué sur Strava, Maxime Bruguère. Nous sommes les principaux responsables de cette crise environnementale, mais aussi ses principales victimes. Par conséquent, l’avenir est entre nos mains et le vélo est l’un des meilleurs moyens de contribuer au changement.» Un Jurassic Park tour qui n’est donc probablement pas encore terminé…

