C’est qui le meilleur, Ronaldo ou Messi? Impossible de choisir . C’es t comme trancher entre Pelé et Maradona. En NHL aussi, il y a débat. Sidney Crosby ou Alexander Ovechkin ? Cette question n’a toujours pas été élucidée depuis 2005, depuis la première saison de ces deux joueurs légendaires.

Seize ans plus tard, le dossier n’est toujours pas clos à en croire l’ancien attaquant de la NHL, Brandon Dubinsky. Pour lui, c’est simple comme bonjour. « Ovechkin, c’est le bon D ieu et Crosby … loi n derrière lui.» C’est ce qu’il affi r me.