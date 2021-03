Depuis janvier, plusieurs cas de fausses alertes à la bombe ont eu lieu, particulièrement en milieu scolaire. La dernière en date : vendredi matin à l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Il s’agit de la quatrième depuis le début de l’année dans cet établissement . Dans le cadre de ces événements, des auteurs ont déjà été identifiés et ils risquent gros.

«Pour le cas de jeudi, au collège de la Planta, à Chavannes-près-Renens (VD), les deux auteurs sont des mineurs de 11 et 12 ans. Ils se sont annoncés d’eux-mêmes à leur enseignant lorsqu’ils ont vu l’ampleur que cela prenait. Selon leurs dires, ils ne voulaient pas suivre leur leçon de géographie l’après-midi, car ils n’avaient pas fait leurs devoirs», a indiqué Jean-Christophe Sauterel, de la police cantonale vaudoise.

Par mimétisme

«Ils ont été entendus par les inspecteurs de la brigade des mineurs et déférés au Tribunal des Mineurs», a poursuivi l’officier de police. D’après lui, le mimétisme est la piste privilégiée pour expliquer ces fausses alertes récurrentes dans le milieu estudiantin. Les deux mineurs de jeudi ont en effet reconnu s’être inspirés de récits médiatiques et de faits relatés sur les réseaux sociaux.

En plus des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, les auteurs des fausses alertes s’exposent – voire exposent leurs parents quand il s’agit de mineurs – à des frais assez conséquents. En effet, une fois identifiés, les frais d’intervention de la police et des services d’urgence leur sont facturés. Ils devront également payer des amendes et les frais de procédure.