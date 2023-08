Suisse: Pour échapper aux vols de natel, évitez Genève un week-end d’été

Quand les gens ont congé le week-end, les voleurs, eux, ne chôment pas. Getty Images/iStockphoto

D’après les statistiques d’AXA portant sur les dix dernières années, l’été est la saison où les voleurs de téléphones portables sont les plus actifs. Près d’un quart des vols déclarés à l’assurance surviennent en juillet et en août, apprend-on ce jeudi. «L’été, les gens profitent du beau temps. Autant d’occasions pour les voleurs de frapper, en particulier lors de grands rassemblements», explique dans un communiqué Stefan Müller, de chez AXA.

L’étude constate aussi que les malfaiteurs sévissent majoritairement le week-end, quand de nombreuses festivités ont lieu. Plus de 40% des vols de téléphone portable sont commis le samedi et le dimanche, selon les chiffres de l’assureur. C’est le mercredi que le risque serait le plus faible. La reprise de la mobilité et des grandes manifestations est l’une des raisons de cette recrudescence des vols depuis la fin de la pandémie de Covid.

Retour au niveau d’avant la pandémie

En 2022, il y a eu 40% de vols de téléphone portable de plus qu’en 2021 et même 50% de plus qu’en 2020, durant la pandémie de Covid-19. «La criminalité transfrontalière, de nouveau possible, contribue vraisemblablement à cette hausse des vols», poursuit Stefan Müller. Au premier semestre 2023, une nouvelle hausse d’environ 20% est constatée par rapport à la même période de l’année dernière, ce qui fait que le niveau d’avant la pandémie devrait être de nouveau atteint cette année.

Les études d’AXA font ressortir de grandes disparités non seulement entre les années, les mois et les jours de la semaine, mais aussi entre les cantons de domicile des personnes assurées. Celles qui résident dans le canton de Genève ont déclaré environ cinq fois plus de vols de téléphone portable que la moyenne suisse et même onze fois plus qu’au Tessin. Les cantons de Bâle-Ville et de Berne sont également plus exposés que la moyenne, tandis que les Grisons et Uri sont rarement concernés, constate l’assurance.

