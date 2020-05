Suisse

Pour Economiesuisse, le Conseil fédéral doit aller plus vite

Le président d'Economiesuisse Heinz Karrer demande la réouverture de l'ensemble du commerce de détail dès ce lundi.

Le Conseil fédéral a décidé de sortir de la crise liée au Covid-19 en trois étapes. Coiffeurs, physiothérapeutes, jardineries et médecins seront autorisés à rouvrir dès lundi. Comme l'école obligatoire, l'ensemble des commerces et des marchés devraient eux rouvrir le 11 mai. Dans une troisième phase, prévue à partir du 8 juin, ce sont les écoles professionnelles et du secondaire II ainsi que les hautes écoles qui devraient rouvrir leurs portes. Les établissements de divertissement et de loisirs devraient également rouvrir. L'interdiction de rassemblement sera également assouplie.