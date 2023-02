Espagne : Pour économiser 70 euros, il voulait garder son bateau sur sa terrasse

Hélas pour lui, la mairie ne l’a pas entendu de cette oreille. Elle lui a laissé 24 heures pour descendre son bateau, dont le poids pouvait «représenter un danger pour le bâtiment et ses habitants». Un argument contredit par le propriétaire du bateau, pour qui «il est légal de soulever et de déposer le bateau sur la terrasse, car son poids est jusqu’à dix fois inférieur à ce que la structure peut supporter».

«Plus léger qu’un barbecue»

Selon le site menorca.info, le bateau et sa petite remorque pèsent 400 kilos et occupent une surface d’un peu plus de douze mètres carrés. L’habitant d’Es Castell ajoute que «tout barbecue qui monte pèse beaucoup plus» que son bateau. Face à l’émoi suscité par son initiative, il s’est quand même plié aux injonctions de la mairie. Et le bateau à moteur a été descendu de son perchoir à l’aide d’une grue.