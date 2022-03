Guerre en Ukraine : Pour économiser le pétrole, rouler moins vite et télétravailler

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a dévoilé vendredi, des mesures pour réduire rapidement la consommation de pétrole, face au risque de choc causé par l’invasion russe en Ukraine.

Il suggère donc de baisser d’au moins 10 km/h la vitesse autorisée sur autoroute, travailler de la maison jusqu’à trois jours par semaine si possible, ou encore d’organiser des dimanches sans voiture dans les villes. Parmi les autres mesures: baisser le prix des transports publics et encourager la marche et le recours au vélo, utiliser le train plutôt que l’avion si possible ou encore renforcer l’adoption des véhicules électriques.