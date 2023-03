France: Pour économiser l’eau, les centrales nucléaires vont trinquer

Appel à la responsabilité

«Un plan de sobriété sur l’eau» sera demandé «à chaque secteur» d’«ici à l’été», a prévenu Emmanuel Macron appelant à la responsabilisation de chacun et pas seulement de l’agriculture, première consommatrice d’eau via l’irrigation (plus de 2 milliards de m3), pratiquée seulement sur 7% des surfaces cultivées mais le plus souvent en été, quand la ressource est rare.