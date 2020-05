Messi ou Ronaldo?

Pour Edilson, le meilleur c’est… Edilson

Champion du monde en 2002 avec le Brésil, Edilson n’a pas marqué les esprits. Pourtant l’homme de 49 ans en est convaincu: il était meilleur que Messi ou Cristiano Ronaldo.

Malgré une carrière qui l’a transbahuté aux Emirats Arabes Unis ou au Japon, Edilson n’a jamais évolué en Europe. Sur une chaîne de TV brésilienne, il a pourtant lancé un belle punchline. Pour lui, Neymar ne lui arrive pas à la cheville. «À mon meilleur niveau, j’étais meilleur que Neymar. Pour me dépasser, il doit gagner la Coupe du monde.» Jusqu’ici, pourquoi pas. Mais Edilson ne s’est pas arrêté en si bon chemin et s’est également «fait» Crisitano Ronaldo et Lionel Messi. «Cristiano Ronaldo? C'est uniquement de la force. Certes, il tape bien dans le ballon des deux pieds, mais j’étais plus habile balle au pied que lui. Et moi j'ai une personnalité.» Concernant l’Argentin, le Brésilien a, évidemment, fustigé l’absence de titre mondial. «Pour m’égaler, il faut d’abord qu’il soulève une Coupe du monde.»