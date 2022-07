Athlétisme : Pour elle, les «tueurs» russes n’ont pas leur place aux Mondiaux

La sauteuse en hauteur ukrainienne, Yaroslava Mahuchikh, estime légitime que les athlètes russes et biélorusses soient exclus des Mondiaux qui débutent vendredi, aux Etats-Unis.

La jeune femme de 20 ans, médaille d’or aux Mondiaux en salle de Belgrade en mars, a en particulier évoqué le cas de sa rivale et ex-amie russe, la championne du monde et championne olympique en titre Mariya Lasitskene, qui ne pourra pas s’aligner à Eugene – la fédération internationale d’athlétisme ayant suivi la recommandation du Comité international olympique (CIO) de bannir les sportifs russes et biélorusses de ses compétitions après l’invasion de l’Ukraine.