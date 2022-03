Pour en finir avec le bourrage des boîtes aux lettres

Par 96 voix contre 85, la conseillère nationale Katja Christ (VL/BL) a réussi à convaincre ses collègues de légiférer sur la publicité tous-ménages, autrement dit inverser la pratique actuelle d’une manière drastique: «Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi pour que la publicité tous-ménages soit soumise à un système non plus de retrait, mais d’adhésion. La publicité ne devrait être envoyée qu’aux personnes qui en font expressément la demande».

L’UDC et le PLR s’y sont opposés, tandis que le Centre a suivi aux deux tiers la proposition avec la gauche et les Verts libéraux. Pour l’élue bâloise, les distributions tous-ménages «ne seraient donc plus possibles», sauf si un accord a été conclu entre les services de distribution et les organisations de protection des consommateurs, en particulier pour les publications des autorités et des partis politiques.