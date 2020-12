Android : Pour enrichir Street View, il suffit d’un smartphone

Via une mise à jour, Google Maps permet désormais aux utilisateurs de certains mobiles de contribuer au service de balades virtuelles.

Et si les voitures des utilisateurs de Google Maps se transformaient en véhicules Street View? Encore plus simple: s’il suffisait d’un smartphone pour enrichir la base de données du célèbre service de balades virtuelles? C’est désormais possible, a fait savoir Google, dont les propres trekkers (randonneurs équipés d’un sac à dos Street View) et véhicules ont capturé jusqu’ici plus de 170 milliards d’images et parcouru plus de 16 millions de kilomètres autour du globe, fait-il savoir sur son blog officiel.