La Tour Eiffel, le Colisée, Big Ben, le Taj Mahal… Les plus célèbres sites touristiques du monde ont servi à présenter la collection Pre- F all 2021 (ligne pré-automnale) de Balenciaga, dévoilée dimanche sur le Net. Les mannequins qui posent pour la marque de luxe, l’une des plus influentes actuellement, jouent les touristes dans cette mise en scène composée de photomontages.