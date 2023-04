Migros: Pour être plus verts, les tickets de caisse deviennent bleus

Le changement n’est pas totalement anodin d’un point de vue écologique. «Environ un million de reçus sont imprimés chaque jour dans nos filiales et magasins spécialisés», ajoute le géant orange, soit environ 266 tonnes de papier par an. Mais ces nouveaux tickets ne seront pas déployés partout tout de suite. Trois des coopératives régionales «ont décidé d’attendre encore un peu, notamment pour connaître la réaction de la clientèle», note Tristan Cerf. Il s’agit de Migros Vaud, Migros Genève et Migros Neuchâtel-Fribourg. Le contraste entre l’écriture et le papier est par exemple moins marqué et les infos parfois plus difficiles à lire.