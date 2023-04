Pour éviter de payer le véto, elle laisse son chat mourir

L’accusée possédait un British shorthair nommé Blaze. Ce dernier était soupçonné d’avoir d’un diabète. Pourtant, le dernier contact entre sa propriétaire et un cabinet vétérinaire remontait à l’automne 2017. L’ordonnance pénale indique qu’à partir de l’été 2021, Blaze ne mangeait plus correctement et est devenu de plus en plus maigre.