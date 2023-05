Lausanne: contre la pénurie, la HEP formera davantage de profs

La HEP Lausanne va devoir former davantage d’étudiants.

«L’évolution des effectifs de la HEP démontre qu’après une phase de progression qui lui a permis de doubler ses effectifs sur dix ans, cette croissance se réduit. Sans développement volontaire de l’institution, il y a un risque de ne pas pouvoir répondre aux besoins du Canton», prévient le Département de l’enseignement et de la formation. Et ces besoins, tant pour le primaire que le secondaire, ne cessent d’augmenter. À en croire l’OFS, les Vaudois devront ouvrir entre 25 et 45 nouvelles classes chaque année jusqu’en 2031, explique «24 heures». Il y a donc là matière à craindre une pénurie semblable à celle que connaissent certains cantons alémaniques. Pour éviter ce risque, la HEP prévoit de faire passer ses effectifs de 3250 à 3725 étudiants, à l’horizon 2030.