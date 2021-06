VAUD - Pour éviter le placement de son bébé à naître, elle s’enfuit à Paris

Très remontée contre l’assistante sociale qui s’occupait du dossier, Sandra lui a envoyé des messages d’insultes et de menaces. «Vous pouvez me chercher mais vous ne me trouverez pas. Vous êtes une salope qui ne peut pas avoir d’enfant. Je suis capable de vous tuer. Je suis avec mon bébé et ma fille. Je n’ai pas volé ni trafiqué ni tué […] Vous pouvez montrer mes menaces à la police», a écrit la prévenue à la fonctionnaire.