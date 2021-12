Sénégal : Pour éviter les bouchons sans fin, Dakar inaugure son train express

Au Sénégal, il existe un tronçon de route de 36 km où les automobilistes perdent souvent des heures dans les bouchons. Pour y remédier, l’État va inaugurer une ligne de train, sans faire l’unanimité.

A yant coûté plus d’un milliard d’euros , le train express régional est censé mettre fin aux bouchons monstres à Dakar .

Le Sénégal inaugurera, lundi, un train express régional (TER) à Dakar, lancé par le président Macky Sall pour moderniser les transports, ayant coûté plus d’un milliard d’euros et censé mettre fin aux bouchons monstres dans la métropole ouest-africaine. Le chef de l’État présidera, dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de la capitale, la cérémonie de mise en service de la ligne, dont les travaux ont démarré il y a cinq ans.

Jusqu’à 160 km/heure

Les trains rouleront à une vitesse de pointe de 160 km/h et pourront transporter 115’000 personnes par jour, de 5h à 22h, selon les promoteurs. Les rotations seront effectuées par 15 rames de quatre voitures chacune, construites par le groupe français Alstom. La construction du TER et de ses nouveaux rails a impliqué «une vingtaine d’entreprises» françaises, dont la SNCF, mais aussi turques et sénégalaises.