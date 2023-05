Face aux vols, les panneaux solaires sont placés sous surveillance

La pénurie de matériel pour les installations n’a pas que des conséquences pour les clients. Depuis plusieurs mois, les entreprises spécialisées voient de plus en plus leur matériel disparaître sur les chantiers, selon le 19:30 de la RTS . Sur sol valaisan, un chantier de Conthey a encore récemment été le théâtre d'un vol. Des panneaux, livrés une semaine avant la pose, ont été subtilisés durant la nuit. Plusieurs polices cantonales confirment ces vols, constatés depuis quelques années.

Sécurité renforcée

Les panneaux solaires sont devenus une marchandise rare et convoitée. Pour continuer à travailler, les entrepreneurs prennent des mesures et placent leurs marchandises sous haute surveillance. Après s’être fait dérober pour plusieurs dizaines de milliers de francs de matériel, l’entreprise valaisanne Alpwatt a redoublé de prudence: elle a opté pour un lieu de stockage discret, a installé des caméras et organisé des patrouilles pour surveiller le matériel. Les panneaux solaires sont aussi acheminés à la dernière minute, sur les chantiers, pour éviter les vols.