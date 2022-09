Armement : Pour éviter toute escalade, les USA préviennent Moscou du test d’un missile

«Test de routine»

«Ce test de missile Minuteman III non-armé aura lieu demain, le 7 septembre au matin, depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie», a indiqué à la presse le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. «Il s’agit d’un test de routine qui était prévu depuis longtemps et qui, comme les tests précédents, validera et vérifiera l’efficacité et le degré de préparation du système», a-t-il ajouté. «Les Etats-Unis ont notifié le gouvernement russe à l’avance», a souligné le porte-parole.