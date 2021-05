Agriculture : Pour éviter une pénurie, la Suisse stockera du colza

Le Conseil fédéral se propose de faire des réserves de semences de colza, entièrement soumises à l’importation, dans le but de pallier les manques.

En vigueur à l’été 2022

Variétés courantes

Le volume des réserves obligatoires et la qualité des marchandises stockées seront fixés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). La quantité à stocker et la qualité des marchandises sont déterminées par le marché actuel des semences en Suisse et les variétés de semences autorisées sur le marché helvétique. Il est prévu de constituer des réserves de variétés courantes pouvant couvrir les besoins en huile de colza du pays pour une année.