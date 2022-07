Italie : Pour faire face à la sécheresse, la ville de Vérone rationne l’eau potable

Selon l’ordonnance signée par le maire, il sera interdit d’utiliser l’eau potable pour arroser potagers, jardins et terrains de sport. Exit aussi le lavage de voitures et le remplissage de piscines privées.

Vérone, ville d’un quart de million d’habitants du nord-est de l’Italie, a décidé samedi de rationner l’usage de l’eau potable face à la sécheresse frappant la péninsule. «En raison de la situation météorologique et de ses conséquences sur l’approvisionnement en eau, le maire a signé une ordonnance qui limite l’usage de l’eau potable à des fins domestiques», a indiqué la patrie de Roméo et Juliette dans un communiqué publié sur son site internet.

Jusqu’au 31 août, il sera donc interdit d’utiliser l’eau potable «pour l’arrosage des potagers, jardins et terrains de sport, ainsi que pour le lavage des voitures et pour le remplissage des piscines», précise le communiqué, soulignant que le non-respect de ces restrictions pourra être sanctionné par des amendes allant jusqu’à 500 euros. D’autres communes italiennes ont déjà adopté des mesures similaires, mais Vérone est à ce stade l’une des plus grandes villes à recourir à une mesure aussi drastique.