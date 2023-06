Les astuces pour faire fructifier son épargne en Suisse

Les néobanques cherchent à attirer les clients en augmentant plus vite que les autres leurs taux sur l’épargne. Mais avec quelques restrictions. 20min/Justine Romano

«Nos taux sont prêts à décoller»: la néobanque Yuh n’aura pas attendu longtemps. Jeudi dernier, le matin même où la Banque nationale suisse disait rehausser son taux directeur, elle lui emboîtait le pas et annonçait faire passer son taux sur l’épargne des clients à 1% jusqu’à 25’000 fr. et à 0,75% pour les avoirs entre 25’000 et 100’000 fr. La banque en ligne Neon avait, elle, anticipé et déjà annoncé une hausse de ses taux au début du mois.

Les grandes banques, en revanche, sont plus timides. UBS et PostFinance, vendredi dernier, disaient par exemple à l’agence AWP «évaluer» la situation après l’annonce de la BNS. «La raison est simple. Ce sont souvent de petites et nouvelles banques qui souhaitent attirer de nouveaux clients. Les grandes banques, qui en ont déjà beaucoup, ont tendance à augmenter les taux d'intérêt lorsqu’elles y sont obligées afin de ne pas perdre de clients existants», constate Benjamin Manz, PDG du site Moneyland.ch.

Astuces pour maximiser ses gains

Il y a donc moyen de tirer profit de cette concurrence. Ma banque? Il faudrait changer d’état d’esprit: place à mes banques! «Il n’est pas nécessaire de disposer de tous les services auprès de sa banque habituelle. Autrement dit: sans changer de banque principale, on peut par exemple ouvrir un compte auprès de néobanques avantageuses et de petits établissements proposant des taux élevés afin de profiter de meilleures conditions», dit Benjamin Manz.

«Il peut être intéressant de répartir l’épargne entre deux ou plusieurs banques. C’est d’autant plus vrai que le montant des intérêts est souvent échelonné en fonction du montant épargné», confirme Dirk Renkert, expert finances chez Comparis. Par exemple, Yuh et Neon, qui donnent un taux maximum seulement jusqu’à 25’000 francs d’avoir? Alors mettez ce montant dans chacune des deux plutôt que la totale dans une seule. «L’ouverture d’un compte d’épargne est souvent possible en ligne et ne nécessite pas de grandes démarches. La gestion du compte est gratuite et sa clôture l’est généralement aussi», ajoute-t-il.