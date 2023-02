Basketball : Pour fêter ses 60 ans, Jordan va distribuer 10 millions de dollars

Michael Jordan a un grand cœur. Certains esprits chagrins vous diront qu’il peut se le permettre avec la fortune qu’il a amassée durant et après sa carrière de basketteur. Mais tout de même il fallait le faire: un don de 10 millions de dollars à la fondation Make-A-Wish.

Cette somme sera la plus importante récoltée par cette association, basée depuis 43 ans dans l’Arizona, dont le but est de réaliser les souhaits d’enfants âgés de 2 à 18 ans atteints d’une maladie grave. Le sextuple champion avec les Chicago Bulls dans les années 1990, aujourd’hui milliardaire, et propriétaire de la franchise des Charlotte Hornets, collabore avec elle depuis 1989.