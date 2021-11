Espagne : Pour financer les retraites, Madrid augmente les cotisations sociales

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi que les cotisations allaient être relevées de 0,6% dès 2023. La mesure pourrait ne durer «que» jusqu’en 2032.

La hausse impactera surtout les employeurs

Selon Madrid, la hausse pèsera à 80% sur les employeurs et à 20% sur les salariés. Elle entrera en vigueur en 2023 et fera l’objet de révisions régulières à partir de 2032, date après laquelle elle pourra être annulée si l’état financier de ce système de retraites par répartition le permet.

Madrid avait présenté fin août un premier volet de son projet de loi sur les retraites, prévoyant de revaloriser les pensions en les indexant sur l’inflation et d’inciter les salariés à travailler plus longtemps, via une série de coups de pouce financiers. Mais il restait à se mettre d’accord sur le volet le plus délicat, à savoir le «mécanisme d’équité intergénérationnelle».