«Pour gagner, il faut vaincre la pression et prendre du plaisir»

Affi, 24 ans, est joueur à plein temps pour l’équipe Into the Breach.

Comment gères-tu la pression? Savoir vaincre le stress sera important car c’est la première fois que nous nous battrons pour plus de 62’000 euros. Certains pourront se tétaniser par rapport à l’enjeu, mais j’essaierai de relativiser pour rester focalisé sur mes courses. Réussir à vaincre la pression pour prendre du plaisir, c’est la meilleure façon de gagner. Au final, c’est l’expérience sur les circuits et le temps passé à s’entraîner qui feront la différence.

Tu as l’habitude des grandes scènes, après ton succès à Bercy en 2022…

Oui, il y avait un énorme stress. Mais j’ai réussi à le dompter pour m’imposer lors de cette ZrT Trackmania Cup à Paris. C’est le plus grand succès de ma carrière et le plus beau jour de ma vie jusqu’à aujourd’hui. J’ai prouvé que gagner n’était pas impossible et que j’avais le niveau pour battre les meilleurs.