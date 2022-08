VTT: Pour gagner, Schurter va compter sur le jeu d’équipe

Le Suisse Nino Schurter espère renouer avec ce geste et marquer l’histoire. freshfocus

C’est un rare aveu d’impuissance. Nino Schurter, au palmarès pourtant XXXL, n’a jamais trouvé la parade aux talents du coureur Ineos Tom Pidcock. Il faut dire qu’il aura un sacré phénomène en face de lui, dimanche, pour le titre mondial de VTT. L’Anglais a gagné le 14 juillet au sommet de l'Alpe d'Huez lors du Tour de France, mais pas que.

Il a aussi sur son CV, à simplement 23 ans, les JO 2021 en Mountain Bike, le titre mondial de cyclo-cross il y a quelques mois aux États-Unis – Van Aert et van der Poel étaient forfaits, c’est vrai - et même le maillot de Champion du monde de VTT électrique en 2022. Autant dire que le gars sait à peu près tout faire et gagner avec n’importe quel deux roues.

«Je suis sûr que c’est lui le grand favori pour dimanche, a dit Schurter en milieu de semaine. Il gagne tout, dès qu’il est au départ d’une course dans notre discipline. Mais il peut faire des fautes et chaque épreuve écrit son propre scénario. On verra comment ça se passera. Je n’ai pas encore trouvé la solution face à lui. Pourtant, la concurrence, c’est beau. Dans le passé, j’avais réussi à m’en sortir contre Kulhavý ou Absalon. Ils m’avaient même rendu meilleur. Ils m’avaient poussé dans mes ultimes retranchements et ça m’avait fait progresser.»

Mais que peut bien avoir de spécial cet athlète d’un mètre 70 et de moins de 60 kilos venu de Leeds, pour faire peur à un septuple vainqueur de la Coupe du monde de VTT?

«Le physique parfait» pour le VTT

«Je pense que sa plus grosse qualité, c’est qu’il a le physique parfait pour le Mountain Bike. Il est léger, mais explosif. Et en plus, il est bon au sprint. Cette combinaison de facteurs le rend très fort. Si je gagne encore un Championnat du monde avec lui en face, ce sera clairement l’un des plus grands moments de ma carrière.»

Même si Mathias Flückiger sera absent (il est suspendu provisoirement après un test antidopage positif), la Suisse aura la force du nombre, sur le tracé haut-savoyard. Vital Albin, Filippo Colombo, Lars Forster, Andri Frischknecht, Marcel Guerrini, Thomas Litscher et Joel Roth seront aux côtés de Schurter et pourraient bien inventer une tactique de harcèlement de l’Anglais, bien seul dans la sélection de la Perfide Albion. «On a une grosse équipe et pas lui, a validé le Grison. On peut essayer différentes tactiques. Pidcock reste un homme et le tracé n’est pas simple. On peut essayer aussi de le pousser à la faute. On verra ce qu’il sera possible de faire dimanche.»

Le Suisse a volontairement évité les Championnats d’Europe de Munich la semaine dernière (remportés par… Pidcock) pour se concentrer sur les Mondiaux. Il y vise un incroyable dixième titre, lui qui en a gagné neuf entre 2009 et 2021. Il est magnifiquement monté en puissance plus tôt dans la semaine, en assurant le titre par équipes. Aux côtés de pas mal de juniors, le champion olympique de Rio a certainement vécu un joli coup de jeune, mais pas seulement.